رونالدو يتحدث عن الهدف الأفضل واللقب الأغلى في مسيرته

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس عن هدفه المفضل وتحدث عن اللقب الأغلى خلال مسيرته الاحترافية.

وقال البرتغالي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي كسفير رسمي مع قناة "Livescore" عبر موقع يوتيوب أمس الأربعاء رداً على سؤال عما إذا كان هناك أية مباريات فردية يعتبرها الأعظم في مسيرته حتى الآن: "بداية يورو 2016 كانت جيدة لي لكني كنت حزيناً بسبب إصابتي وغيابي عن النهائي أمام فرنسا.

"مع نهاية المباراة كنت أبكي من السعادة، عشت ثلاثة مشاعر مختلفة خلال المباراة لكن شعور نهاية المباراة كان لا يصدق، إنه غالباً اللقب الأهم الذي فزت به في مسيرتي".

ورداً على سؤال: "ما هو أفضل هدف في مسيرتك"، أجاب رونالدو: "كما تعلم، سجلت 777 هدفاً في مسيرتي، ومن المؤسف أن واحداً منها فقط كان الأفضل على الإطلاق".

رونالدو يتحدث عن هدفه المفضل

وتابع: "من سوء الحظ لكن للأسف يجب أن أذكر بأن هدفي المفضل سجلته أمام فريقي الحالي يوفنتوس وأمام صديقي العزيز جيانلويجي بوفون في دوري أبطال أوروبا. يمكنني أن أقول أنه أفضل أهدافي على الإطلاق طوال مسيرتي".

يذكر أن رونالدو قدم هذا الموسم مع فريق السيدة العجوز أداءً جيداً، سجل خلاله 36 هدفاً في 44 مباراة بجميع المسابقات، ونال جائزة هداف الدوري الإيطالي، كما حقق لقب كأس إيطاليا إضافة إلى لقب كأس السوبر.