رونالدو يتخلى عن شارة قيادة يوفنتوس احتراماً

أظهر النجم كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس لفتة مميزة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام نظيره أودينيزي.

جاء هذا في الدقيقة 80 عندما كان غونزالو هيغواين في طريقه لمغادرة الملعب وأراد منح شارته لرونالدو.

وكان الأرجنتيني قد نال الشارة من زميله الآخر ليوناردو بونوتشي الذي غادر الملعب قبلها بخمس دقائق ليحل ماتيس دي ليخت بديلاً له.

ورفض "صاروخ ماديرا" أن يرتدي الشارة نظراً لوجود زميله بليز ماتويدي الذي سبق قدومه في يوفي تواجد البرتغالي.

وأعرب ماتويدي عن شكره لرونالدو في صورة نشرها عقب المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستغرام".

وكانت المباراة قد انتهت بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدف ضمن المرحلة الـ 17 من الدوري الإيطالي وأقيمت على ملعب آليانز.

يذكر أن يوفنتوس يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة وهو نفس رصيد المتصدر إنتر.