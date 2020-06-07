رونالدو يتصدر أثرياء إنستغرام

تصدر كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس قائمة أثرياء إنستغرام، بزيادة 14 مليون جنيه عن راتبه السنوي مع فريقه.

ووفقاً لصحيفة “ذا سن”، حصل البرتغالي (222 مليون متابع) على 41 مليون جنيه عن الـ 12 شهراً الماضية من خلال 43 تدوينة على حسابه، نشرها لرعاته، من أبرزهم شركة "نايكي" الأميركية.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن موقع “باز بينغو” البريطاني، أن سعر تدوينة رونالدو يبلغ 971 ألف جنيه.

وحل ليونيل ميسي، قائد برشلونة ثانياً بـ 25.2 مليون، بحساب 631 ألف جنيه عن كل تدوينة ينشرها لرعاته، من أبرزهم شركة "أديداس" الألمانية. ويتابع ميسي 153 مليوناً.

وبين الرياضيين، حل الهندي فيرات كولي، لاعب الكريكيت خامساً (62.2 مليون متابع)، بـ 13 مليوناً بسعر 232 ألفاً للتدوينة.

ورغم اعتزاله كرة القدم قبل 7 أعوام، حل الإنجليزي ديفيد بيكهام (63 مليون متابع) سادساً بـ 9.6 مليون، من 322 ألفاً للتدوينة.