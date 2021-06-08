رونالدو يتصدر اللاعبين الأكثر مشاركة بتاريخ بطولة أوروبا

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ بطولة أوروبا برصيد 21 مباراة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن هداف يوفنتوس تصدر قائمة النجوم فيما حل بالمركز الثاني النجم الألماني السابق باستيان شفاينشتايغر برصيد 18 مباراة، ثم الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون برصيد 17 مباراة.

رونالدو في الصدارة

بينما تساوى 4 نجوم برصيد 16 مباراة وهم الإسبانيان أندريس إنييستا وسيسك فابريغاس والنجم الفرنسي السابق ليليان تورام والحارس الهولندي السابق إيدوين فان دير سار ثم سيرخيو راموس قائد منتخب إسبانيا السابق برصيد 15 مباراة.

ويخوض "صاورخ ماديرا" منافسات بطولة أوروبا للمرة الخامسة بعدما كان ظهوره الأول في نسخة 2004 التي استضافتها بلاده البرتغال.