رونالدو يتصدر قائمة الأثرياء على «إنستغرام» للمرة الأولى

تصدر النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال وهداف يوفنتوس، قائمة أثرياء «إنستغرام» بعدما كان يعتقد أن مشاهير الفن قادرون على تحصيل أجور أكثر من أي شخصية أخرى مقابل المشاركة بإعلان ترويجي.

ويمكن لمهاجم يوفي أن يطلب من المعلنين 1.6 مليون دولار لكل منشور عبر حسابه، وفقاً لشركة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي Hopper HQ.

وبات البرتغالي الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، أول شخص يصل عدد متابعيه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» إلى 308 ملايين شخص.

وأطاح نجم ريال مدريد السابق، من الصدارة بالمصارع الذي تحول إلى ممثل دواين جونسون الملقب «ذا روك» «الصخرة» والذي يتابعه 250 مليون متابع ويمكنه الحصول على ما يزيد قليلاً عن 1.52 مليون دولار وفقاً لقناة «بي بي سي».

وهذه المرة الأولى التي يتصدر فيها رونالدو تصنيف المشاهير والمؤثرين لأغلى إعلان على «إنستغرام»، والتي بدأت عام 2017.

رونالدو يتفوق على ميسي

بالإضافة إلى "صاروخ ماديرا"، هناك رياضي آخر على قائمة أثرياء «إنستغرام» العشرة الآوائل وهو مهاجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، والذي يحتل المرتبة السابعة بمبلغ 1.1 مليون دولار لكل منشور.

ومن بين الرياضيين الأعلى أجوراً مقابل الإعلانات الترويجية، البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، في المركز الـ 16 بأجر يبلغ 824 ألف دولار.