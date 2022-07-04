رونالدو يتغيب عن تدريبات مانشستر يونايتد

تغيب النجم الدولي البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو عن تدريبات مانشستر يونايتد اليوم الاثنين التي أقيمت في كارينغتون.

ويأتي هذا الغياب بعد ساعات من التقارير التي أشارت إلى طلب "صاروخ ماديرا" من إدارة النادي السماح له بالرحيل هذا الصيف بحال وصول عرض مناسب.

وارتبط اسم CR7 سريعاً بعدة أندية أبرزها بايرن ميونيخ وتشيلسي ونابولي وروما.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" أن غياب المهاجم البالغ من العمر 37 عاماً لم يحضر التدريبات الاستعدادية للموسم الجديد بسبب ظروف عائلية.

وسيوافق مانشستر يونايتد على العذر الذي تسبب في غياب النجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات وفقاً للصحيفة.

يذكر أن رونالدو سيجتمع بالمدير الفني الجديد إيريك تين هاغ خلال الأيام القادمة للوقوف على مخططات المدرب الهولندي ودور المهاجم البرتغالي.