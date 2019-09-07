رونالدو يتقاضى 178 مليون دولار من نايكي

يتقاضى البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، 162 مليون يورو (178 مليون دولار) من عقده مع شركة "نايكي" الأميركية للتجهيزات الرياضية، وفقاً لتسريبات "فوتبول ليكس" التي أعلنتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية الجمعة.

ويتضمن عقد "صاروخ ماديرا" الأخير الممتد حتى عام 2026 مكافأة قدرها أربعة ملايين يورو في حال فوزه بجوائز فردية، وفقاً لمسودة العقد.

ويرتبط رونالدو (34 عاماً) المنتقل الموسم الماضي من ريال مدريد إلى يوفنتوس بعد مسيرة زاخرة بالألقاب بعقد مع الشركة الأميركية منذ 2004 والذي "ضمن له واردات أساسية قدرها 3.65 ملايين يورو".

تابعت المجلة "طالما يلعب رونالدو مع فريق من الفئة الأولى فإنه سينال 16.2 مليون يورو سنوياً".

وردت نايكي على التقارير مشيرة بالقول "لا نعلق على عقود الرياضيين".

وبيْن أكثر الرياضيين الألمان أجراً بالتقرير، ورد اسم مسعود أوزيل لاعب آرسنال مع 1.2 مليون يورو سنوياً من أديداس.

وتراجع الرقم ثمانمئة ألف يورو بعد اعتزال اللاعب دولياً العام الماضي.

وكانت تسريبات "فوتبول ليكس" كشفت عن نظام التهرب الضريبي المتبع في عالم كرة القدم، وخصوصاً قضية رونالدو عندما كان يدافع عن ألوان ريال مدريد.