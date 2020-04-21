رونالدو يثير الجدل بعد كسر قواعد الحجر الصحي للمرة الثانية

عاد النجم كريستيانو رونالدو لإثارة الجدل، بعد نشره لمقطع فيديو يظهر عائلته وهي تحتفل بعيد ميلاد ابنة أخته، رغم حالة الطوارئ التي تعيشها البرتغال.

ورغم إعلان الطوارئ وفرض حجر منزلي على المواطنين في ماديرا، فقد نشر هداف يوفنتوس مقطعاً ظهر فيه عدد كبير من الأشخاص، وهم يحتفلون بعيد ميلاد ابنة أخته.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها رونالدو الجدل منذ بداية الحجر بسبب فيروس كورونا، حيث ظهر منذ عدة أيام وهو يتدرب في ملعب ناديه القديم الذي نشأ فيه خلال فترة طفولته.

وبعد ذلك تأكد أنه يمتلك ملعباً بأكمله تحت خدمته وهو ملعب ناسيونال ماديرا البرتغالي، لإجراء التدريبات رفقة عدة أشخاص لرفع المستوى البدني لنجم يوفنتوس وفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية.

يذكر أن رونالدو يتواجد رفقة زوجته جورجينا وأبنائه في البرتغال منذ التاسع من مارس الماضي بعد مغادرته إيطاليا بسبب تفشي الوباء ولم يحدد بعد موعد عودته لمدينة تورينو.