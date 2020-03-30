رونالدو يحتفي بنبأ سار في الحجر الصحي

احتفى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بنبأ سار أثناء قضائه فترة الحجر الصحي في مدينة ماديرا البرتغالي.

ونشر الهداف عبر حسابه على موقع «إنستغرام» صورة له مع والدته وعائلته داخل صالة «الجيم» بمنزله، وكتب عليها: «أشعر بالامتنان الشديد لتعافي والدتي وعودتها من المستشفى. اعتنوا بعائلاتكم وأحبائكم».

وقالت والدة رونالدو عبر حسابها على «إنستغرام»: «أكتب فقط لأتمنى لكم نهاية أسبوع جيدة، وأخبركم أني هنا في المنزل، وليس لدي عذر لعدم التعافي، حيث أني لا أفتقر للدافع والإلهام والكثير من الإرادة».

يذكر أنه تم إيقاف منافسات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، لذلك لا يتعجل رونالدو في العودة إلى مدينة تورينو للالتحاق بيوفنتوس.