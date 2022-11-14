رونالدو يحدد موعد اعتزاله

كشف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد خلال مقابلة مع الإعلامي بيرس مورغان عن العمر الذي سيعتزل كرة القدم عند الوصول إليه.

وفي حديث مع موقع "توك سبورت"، قال مورغان أن الهداف البالغ من العمر 37 عاماً أخبره بالعمر الذي يريد أن يعتزل كرة القدم بعد الوصول إليه.

إلى متى سيستمر رونالدو في الملاعب؟

قال الإعلامي: "أخبرني أنه يعتزم الاعتزال في سن الأربعين، أمامه عامان ونصف آخران، لكن الأهم من ذلك أنه يريد أن يحظى بالاحترام والتقدير، وهو لا يشعر بذلك تحت إمرة (المدير الفني الهولندي) إيريك تين هاغ.

"لذلك قال ما قاله، لأنه يشعر أن المدرب لا يحترمه.

"أخبرني أن تين هاغ حاول منذ البداية كسب وده، وهو يرى أن ذلك أمر سهل بالنسبة للمدربين لأنه اللاعب الأشهر ولأن اسمه يتصدر العناوين، وذلك يبعد الأنظار عن مشاكل النادي الحقيقية."

يذكر أن رونالدو يستعد لقيادة منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم قطر 2022 التي ستنطلق بعد أقل من أسبوع.