رونالدو يحسم مستقبله مع يوفنتوس بعد يورو 2020

ذكرت تقارير إيطالية أن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، تحدث مع ماسيميليانو أليجري، المدير الفني الجديد لفريق السيدة العجوز، حول مستقبله.

وعاد آليغري رسمياً لتولي مهمة تدريب البيانكونيري بداية من الموسم القادم، خلفاً للمدرب المقال من منصبه أندريا بيرلو.

وكشفت شبكة “إي إس بي إن” الأميركية أن بقاء رونالدو في يوفي ما زال غير مؤكد، لكن الدولي البرتغالي لن يتخذ أي قرارت بشأن مستقبله، إلا بعد نهاية بطولة يورو 2020.

وتابعت الشبكة أن راتب النجم البرتغالي الكبير وطلب البيانكونيري بالحصول على ما لا يقل عن 29 مليون يورو مقابل التخلي عنه، تعتبر العقبات الرئيسية لرحيل اللاعب عن فريق السيدة العجوز.

مينديش يبحث لـ رونالدو عن فريق جديد

وواصلت الشبكة بأن جورجي مينديش وكيل أعمال رونالدو يواصل البحث عن أندية أخرى، لكي ينقل إليها مهاجم يوفنتوس الموسم القادم.

وأنهت الشبكة أن مينديش تواصل مع كل من ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان لحسم مستقبل اللاعب.

وعمل النجم الملقب بصاروخ ماديرا تحت إشراف آليغري من قبل في يوفنتوس خلال موسم 2018-2019، وتوج الفريق حينها بلقب الدوري الإيطالي.

وسجل اللاعب صاحب الـ 36 عاماً 29 هدفاً في 33 مباراة خاضها مع يوفي الموسم الماضي في الدوري الإيطالي.