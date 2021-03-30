رونالدو يحسم مستقبله مع يوفنتوس في مايو

كشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، عن موعد حسم كريستيانو رونالدو، لمستقبله في ظل الأنباء التي تربطه بالرحيل عن يوفنتوس.

وذكرت الصحيفة الإيطالية، أن البرتغالي سيقرر مستقبله قبل نهاية الموسم، موضحة أن هذا سيحدث قبل مايو، من أجل مساعدة النادي في التخطيط للسوق الصيفي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المرجح استمرار رونالدو في يوفنتوس، مشيرة إلى أن النادي الإيطالي مستعد للاحتفاظ به حتى نهاية عقده.

وسيكون من الصعب على الأندية المرتبطة بضم رونالدو مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، التعاقد مع ، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.