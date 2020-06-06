رونالدو يحطم رقماً جديداً بتحقيق أرباح تتجاوز مليار دولار

حطم النجم كريستيانو رونالدو، رقماً قياسياً آخر بعدما أصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ يكسب أكثر من مليار دولار خلال مسيرته الاحترافية، وفقاً لمجلة «فوربز» الأميركية.

وحقق مهاجم يوفنتوس 650 مليون دولار من خلال مسيرته في كرة القدم وحدها، وباقي الأموال تأتي من مجموعة من الصفقات خارج الملعب، حسب تقرير لشبكة «سي إن إن».

وأصبح البرتغالي ثالث رياضي فقط يحطم رقم مليار دولار بينما لا يزال يلعب، لينضم إلى تايغر وودز وفلويد مايويذر.

وحقق رونالدو ما مجموعه 105 ملايين دولار قبل دفع الضرائب هذا العام، مما يجعله ثاني أعلى الرياضيين أجراً على مدى 12 شهراً - خلف لاعب كرة المضرب السويسري روجر فيدرر مباشرة.

وجمع منافسه الشرس ليونيل ميسي 605 ملايين دولار من خلال عقود كرة القدم منذ بدء مسيرته، لكنه بقي في برشلونة طوال حياته المهنية.

من ناحية أخرى، شارك رونالدو في تحركات مربحة مع بعض أكبر الأندية في العالم، بما في ذلك مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

وقد حصل على خمس جوائز «بالون دور» خلال مسيرته المليئة بالنجاح.

ويعد المهاجم أيضاً الرياضي الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي مع 222 مليون متابع على موقع «إنستغرام».