رونالدو يحقق إنجازاً غير مسبوق في الدوريات الكبرى

واصل كريستيانو رونالدو، صناعة التاريخ، بعدما سجل هدفاً خلال المباراة التي شهدت سقوط فريقه يوفنتوس أمام مستضيفه هيلاس فيرونا 1-2، ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

وبات رونالدو بهدفه في فيرونا، أول لاعب في التاريخ، يسجل في عشر مباريات متتالية في بطولتين من الدوريات الخمسة الكبرى.

وهز البرتغالي الشباك في 10 مباريات متتالية ضمن الدوري الإسباني موسم 2014-2015، عندما كان يدافع عن ألوان ريال مدريد (من المرحلة الثالثة حتى الـ 12).

وكرر رونالدو الإنجاز ذاته هذا الموسم مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، حيث بدأ سلسلته التهديفية في المرحلة الـ 14 ولم تتوقف حتى الآن بعد انقضاء المرحلة الـ 23.

واحتفل "صاروخ ماديرا" مؤخراً بعيد ميلاده الـ 35.