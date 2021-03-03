رونالدو يحقق رقماً لم يصل إليه أحد من قبل

أحرز كريستيانو رونالدو هدفه العشرين في الدوري الإيطالي هذا الموسم خلال مباراته الـ 600 في مسابقات الدوري ليقود يوفنتوس للفوز 3-0 على سبيتسيا الثلاثاء، وتقليص الفارق مع ميلان صاحب المركز الثاني إلى ثلاث نقاط.

وسجل المهاجم البرتغالي الهدف الثالث لفريقه في الدقائق الأخيرة بعد أن هز ألفارو موراتا وفيديريكو كييزا الشباك في وقت سابق من الشوط الثاني ليتقدم فريق المدرب أندريا بيرلو.

وأصبح رونالدو، الذي سدد أيضاً في القائم خلال الشوط الأول، أول لاعب يسجل 20 هدفاً على الأقل في آخر 12 موسماً في بطولات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى.

وتعد مباراة أمس رقم 600 لرونالدو خلال مباريات الدوري في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث سجل 472 هدفاً، وفقاً لشبكة "أوبتا".

ولعب رونالدو مع ريال مدريد 292 مباراة في الدوري الإسباني، و196 مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، و85 مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي و27 مباراة مع لشبونة منها مباراتان بدوري الدرجة الثالثة.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 49 نقطة من 24 مباراة خلف ميلان الذي يملك 52 نقطة، وإنتر ميلان المتصدر برصيد 56 نقطة، قبل أن يلتقي الفريقان هذا الأسبوع ضد أودينيزي وبارما على الترتيب.

وما زال أمام يوفنتوس الكثير من العمل إذا أراد تحقيق لقبه العاشر على التوالي في الدوري الإيطالي.