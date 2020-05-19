رونالدو يخرج من العزل

عاد كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس إلى تدريبات فريقه الفردية وسط استعدادات أندية الدوري الإيطالي لاستئناف الموسم، بعدما أنهى فترة العزل المنزلي التي امتدت لـ 14 يوماً بعد قدومه من ماديرا.

وغادر الدولي البرتغالي إلى تورينو قادماً من البرتغال قبل نحو أسبوعين ودخل الحجر الصحي المنزلي بعد شهرين من توقف الدوري الإيطالي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وسافر "صاروخ ماديرا" إلى البرتغال عندما توقفت منافسات الدوري الإيطالي في التاسع من مارس الماضي لمساعدة والدته، التي تعافت من سكتة دماغية.

ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة أمام لاتسيو، وذلك عند توقف المنافسات قبل 12 مرحلة من نهايته.