رونالدو يخطف الأضواء رغم ابتعاده عن التسجيل

قدم نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، أداءً مميزاً خلال المباراة التي جمعت فريقه بإنتر ميلان وانتهت لمصلحة "السيدة العجوز" 2-1، في قمة المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

دخل رونالدو القمة كعادته نجماً، وحرمته العارضة من هدف عالمي في الشوط الأول، بعد أن كانت نتيجة اللقاء تشير إلى تقدم يوفي بهدف وحيد، ليواصل بعدها البرتغالي إصراره المعهود على هز الشباك، ويحقق مسعاه، لكن راية الحكم المساعد حرمته من تسجيل اسمه بهدف في قمة السيري آ.

وواصل بعدها "الدون" إبداعاته، بعد أن قدم فاصلاً مهارياً مميزاً تلاعب خلاله بدفاعات إنتر، قبل أن يمرر كرة مميزة بالكعب، ليلهب حماسة الجماهير.

ورغم عدم تمكن رونالدو من تسجيل هدف في اللقاء، إلا أن فريقه نجح في الفوز بهدفي باولو ديبالا وغونزالو هيغواين، ليقفز يوفنتوس لصدارة التريتب برصيد 19، بفارق نقطة عن غريمه إنتر المتصدر السابق.