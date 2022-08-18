رونالدو يخفض أجره لتسهيل الانتقال إلى دورتموند

تتمثل فرصة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الأخيرة في الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف بانتقالٍ محتمل إلى بوروسيا دورتموند وفقاً لشبكة "سي بي إس سبورتس" الأميركية.

ويعتمد الهداف المخضرم على وكيل أعماله جورجي مينديش لإتمام الصفقة قبل وصول فترة الانتقالات الصيفية الجارية لنهايتها.

ولا يمانع الفائز بجائزة الكرة الذهبية الانتقال إلى فريق أسود فيستفاليا المشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما أنه لم يحظ بعد بفرصة الاحتراف في الدوري الألماني.

وسيكون "صاروخ ماديرا" مستعداً لتخفيض جزء من أجوره حتى يسهل من إتمام الصفقة.

وسبق لرونالدو اللعب في بطولات الدوري في البرتغال وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وتبدو فرصة إضافة ألمانيا إلى القائمة مغرية بالنسبة له.

ويبحث دورتموند عن بديل لمهاجمه الإيفواري سيباستيان هالر الغائب عن الملاعب لإصابته بورم في الخصية.

يذكر أن عقد رونالدو (37 عاماً) الحالي مع مانشستر يونايتد سيصل إلى نهايته بحلول صيف العام المقبل.