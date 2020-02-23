رونالدو يدخل تاريخ الدوري الإيطالي من أوسع أبوابه

دخل النجم كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، تاريخ الدوري الإيطالي من أوسع أبوابه، بتسجيله هدفاً في مرمى سبال، في اللقاء الذي جمعهما ضمن المرحلة الـ 25.

وساهم البرتغالي في فوز "السيدة العجوز" على مستضيفه 2-1، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 39، بينما أضاف زميله آرون رامزي الثاني في الدقيقة 60، أما هدف سبال فجاء من ركلة جزاء سجلها أندريا بيتانيا، في الدقيقة 69.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، أصبح رونالدو ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي يسجل في 11 مباراة متتالية، وأول لاعب يحرز في 11 مباراة متتالية بقميص يوفنتوس.

وعادل رونالدو رقم المعتزل غابرييل باتيستوتا موسم (1994-1995)، وفابيو كوالياريلا خلال موسم (2018-2019).

ويتفوق رونالدو على الثنائي بعدد الأهداف المسجلة خلال الـ11 مباراة، إذ أحرز "صاروخ ماديرا" 16 هدفاً، أما كوالياريلا فأحرز 14 هدفاً، مقابل 13 هدف لباتيستوتا.

أما شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن رونالدو سجل خلال 11 مباراة متتالية في 3 مسابقات، وهي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا (بقميص ريال مدريد)، وفي الدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس.

وأفادت بأن رونالدو عادل الرقم التاريخي المسجل باسم مواطنه روي كوشتا، كأكثر لاعب برتغالي تسجيلاً للأهداف في الدوري الإيطالي.

وقالت إن رونالدو أحرز 42 هدفاً خلال 52 مباراة، بينما سجل كوشتا 42 هدفاً خلال 339 مباراة.