رونالدو يدرس الانتقال لباريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد

أشارت تقارير إلى رغبة كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس في الرحيل خلال الصيف، بسبب شعوره بخيبة آمل بسبب نتائج البيانكونيري.

وخرج يوفي في آخر نسختين من دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16، كما أصبح مهدداً بعدم المشاركة في البطولة الموسم القادم نتيجة موقفه في الدوري الإيطالي وتراجع النتائج مؤخراً، إذ يحتل المركز الرابع وسط منافسة محتدمة مع أتالانتا وميلان ونابولي ولاتسيو.

ووفقاً لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، لن يرغب رونالدو في الاستمرار مع يوفنتوس بحال عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا، وحينها سيستمع لعروض باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، لضمان قدرته على المشاركة في البطولة القارية الأبرز.