رونالدو يدرس الرحيل عن يوفنتوس

كشفت تقارير عن رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن يوفنتوس نهاية الموسم الجاري.

ووفقاً لما نشرته شبكة "أوك دياريو" الإسبانية فإن فشل يوفي في تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كما حدث الموسم الماضي، قد يدفع "صاروخ ماديرا" للتفكير بجدية في الرحيل عن فريق السيدة العجوز الصيف القادم.

وكانت صحيفة "دون بالون" الإسبانية قد نشرت أن البرتغالي بات لا يمانع الرحيل عن يوفنتوس بعد أزمته الأخيرة مع المدرب ماوريتسيو ساري، بعدما قام باستبداله في الدقيقة 55 أمام ميلان.

وأضافت الشبكة أن الخلاف الذي نشب بين رونالدو وساري، جذب انتباه مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، اللذين باتا يراقبان وضع النجم البرتغالي عن كثب.

يذكر أن رونالدو خاض 14 مباراة مع يوفنتوس منذ انطلاق الموسم في جميع المسابقات سجل خلالها ستة أهداف.