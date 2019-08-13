رونالدو يدعو إيسكو لقبول عرض يوفنتوس

كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية عن نصيحة النجم كريستيانو رونالدو لإدارة يوفنتوس من أجل التعاقد إيسكو مع زميله السابق في ريال مدريد.

وقالت الصحيفة أن يوفي قرر التحرك للتعاقد مع إيسكو بناءً على نصيحة نجمه البرتغالي الذي طلب منهم ضم زميله السابق لتدعيم الناحية الهجومية في الموسم الجديد.

وأبدى يوفنتوس استعداده لدفع 60 مليون يورو لضم لاعب وسط الملكي، في حين يطالب ناديه بـ 80 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن إيسكو لا يحتل مكانة متميزة في خطة المدير الفني زين الدين زيدان، وهو ما يرجح تخلي النادي الإسباني عنه هذا الصيف.

يذكر أن عقد إيسكو يمتد حتى 2022، وقد لعب مع ريال مدريد في 36 لقاء بجميع البطولات الموسم الماضي، سجل خلالها 6 أهداف فقط.

وانضم إيسكو إلى ريال مدريد صيف عام 2013 قادماً من ملقة، وسجل مع الفريق الملكي 48 هدفاً وصنع 52 في 269 مباراة.