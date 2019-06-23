رونالدو يدفع دي ليخت صوب يوفنتوس

بينما بدا أن الصراع على ضم النجم الواعد ماتياس دي ليخت منحصراً بين برشلونة وباريس سان جيرمان، كشفت تقارير صحفية أن مدافع أياكس أمستردام الهولندي سينضم إلى وجهة أخرى.

وقالت شبكة "سكاي إيطاليا" أن أياكس توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال دي ليخت (19 عاماً) إلى بطل الدوري الإيطالي، بدءاً من الموسم المقبل.

ويبدو أن دي ليخت تأثر بدعوة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، حيث صرح أن البرتغالي تحدث إليه أثناء نهائي دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وهولندا في وقت سابق من يونيو الجاري، وطلب منه الانضمام إلى فريق السيدة العجوز.

ووفقاً لشبكة "سكاي إيطاليا"، كلفت الصفقة خزينة يوفنتوس نحو 70 مليون يورو.

وفي حال تم الانتقال دون عراقيل، فإنه سيكون خبراً ساراً للمدير الفني الجديد ليوفي ماوريتسيو ساري، الذي أعلن قبل أيام انضمامه إلى العملاق الإيطالي.

ولفت دي ليخت الأنظار بقوة خلال الأشهر الأخيرة، بعد تألقه مع أياكس ومساهمته في الفوز بلقبي الدوري والكأس المحليين، والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.