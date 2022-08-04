رونالدو يذعن ويشارك في تدريبات مانشستر يونايتد

انخرط النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الخميس في تدريبات مانشستر يونايتد رغم سعيه الدؤوب للرحيل عن الفريق تزامناً مع تعرضه لانتقادات مباشرة من قبل المدرب إيريك تين هاغ.

ولم يشارك المهاجم المخضرم في مرحلة الاستعدادات للموسم الجديد بعدما أعلم الإدارة برغبته في الانتقال لفريقٍ ينافس في دوري أبطال أوروبا رغم تبقي موسم على العقد الذي يربطه بالنادي.

وشهد يوم الأحد الماضي خوض رونالدو مباراته الأولى مع الشياطين الحمر التي تعادل فيها مع رايو فايكانو 1-1 ودياً.

ولعب صاحب الـ 37 عاماً الشوط الأول قبل أن يتم استبداله خلال الاستراحة، ليغادر البرتغالي بعدها ملعب أولد ترافورد عوضاً عن متابعة ما تبقى من المباراة على الدكة.

ولم ينل هذا التصرف إعجاب تين هاغ الذي وصفه بـ "غير المقبول" في تصريحات إعلامية مشدداً على ضرورة احترام جميع اللاعبين للفريق.

سارعت الصحف بعدها في نشر تقارير أكدت فيها غضب رونالدو الشديد جراء هذا الانتقاد العلني.

ورغم كل ما حصل، شهدت تدريبات مانشستر يونايتد اليوم حضور اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات في تأكيد جديد على احترافيته.

يذكر أن جورجي مينديش وكيل أعمال المهاجم العملاق يعمل حالياً على نقله إلى فريق جديد وليس واضحاً بعد ما سيحصل.