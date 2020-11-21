رونالدو يرتدي شارة قيادة يوفنتوس للمرة الأولى

يُتنظر أن يرتدي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس شارة القيادة للمرة الأولى منذ انضمامه إلى يوفي في المباراة اليوم أمام مستضيفه كالياري ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وبسبب غياب القائد جيورجيو كييليني والقائد الثاني ليوناردو بونوتشي، عن المباراة لمشاكل عضلية، اختار المدرب أندريا بيرلو، رونالدو لتولي المسؤولية وفقاً لصحيفة “توتوسبورت” الإيطالية أمس.

وأشارت الصحيفة، التي تصدر في تورينو معقل الفريق، إلى أن بيرلو كان قد اختار لهذه المهمة باولو ديبالا وخوان كوادرادو في مناسبات سابقة، لكنه هذه المرة منح الشارة إلى هداف الفريق الذي رفضها من قبل في ديسمبر الماضي، مانحاً الفرصة لبليز ماتويدي بحكم أقدميته في الجزء الأخير من مباراة أمام أودينيزي.

وارتبط اسم رونالدو (35 عاماً) بمغادرة يوفنتوس الصيف المقبل بسبب راتبه الكبير الذي يبلغ 31 مليون يورو سنوياً، وثأثيره البالغ على ميزانية النادي المرهقة جراء ثأثيرات فيروس كورونا الاقتصادية، خاصةً أن ثاني أعلى راتب في الفريق لا يتجاوز سبعة ملايين، ويتقاضاه ديبالا.

ويتردد أن باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد من الطامحين للحصول على توقيع رونالدو.