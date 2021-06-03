رونالدو يرحب بفكرة اللعب في باريس سان جيرمان

وضع باريس سان جيرمان خطة للتعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو من يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقد يصبح النادي الباريسي مضطراً لبيع هدافه كيليان مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف، إن لم يجدد اللاعب المميز عقده مع الإدارة، لذلك يريد باريس تعويضه بـ "صاروخ ماديرا" الذي سيعد استقطابه إضافة تجارية عظيمة لاسم النادي.

وكان باريس في البداية يريد التعاقد مع ليونيل ميسي ليقود المشروع الجديد واستعداداً للحياة بدون مبابي، لكن مع تعقد فكرة ضمه، وجه النادي الفرنسي أنظاره صوب غريمه الأزلي.

وربطت العديد من التقارير الصحفية الهداف البرتغالي بالرحيل عن يوفنتوس بعد موسم صعب، وبوجود نيمار دا سيلفا الذي جدد عقده مع باريس، قد يشكل ثنائياً مميزاً مع رونالدو في باريس ويقودان الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

سببان يدعمان تعاقد باريس مع رونالدو

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن هناك سببان يدعمان اكتمال صفقة باريس سان جيرمان ورونالدو، الأول يتعلق بشركة “نايكي“ التي ترعى اللاعب والنادي في نفس الوقت، وهو الأمر الذي قد يشكل نقلة تجارية هائلة لبطل فرنسا السابق بوجود لاعب كبير جديد في بارك دو برانس.

السبب الثاني يتعلق بإمكانية منح رونالدو الفرصة ليكون الصورة الرئيسية لكأس العالم 2022 في قطر، من قبل ملاك النادي الباريسي، وهو شيء مفيد جداً على الصعيد التجاري لجميع الأطراف.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان تحرك بالفعل وتواصل مع ممثلي نجم يوفي لمعرفة رأيه بخصوص ضمه هذا الصيف، وتلقى النادي الفرنسي رداً إيجابياً، حيث قد يرحل اللاعب بفكرة تغيير القميص وتجربة بطولة جديدة.