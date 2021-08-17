رونالدو يرد أخيراً على شائعات رحيله عن يوفنتوس

رد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو أخيراً على الشائعات التي تحدثت عن إمكانية رحيله عن يوفنتوس خلال الأيام الماضية.

وارتبط اسم الهداف البالغ من العمر 36 عاماً بالعديد من الأندية أبرزها باريس سان جيرمان وريال مدريد ومانشستر سيتي.

وضاق "صاروخ ماديرا" ذرعاً بالتقارير "الكاذبة" التي تحدثت عن مستقبله لينشر عبر حسابه على "إنستغرام" رداً طويلاً على كل ما أشيع حول مستقبله.

وقال رونالدو: "الجميع يدرك مدى تركيزي على عملي، القليل من الكلام والكثير من العمل.

"كل ما قيل عني مؤخراً عبر وسائل الإعلام يعكس قلة احترام لي ولجميع الأندية التي ارتبط اسمي بها.

"كتبت قصتي مع ريال مدريد، وجميع الألقاب التي فزت بها موجودة في متحف بيرنابيو، سأبقى في قلوب المشجعين الحقيقيين للنادي، كما سيبقون هم في قلبي.

"إضافة للشائعات التي تحدثت عن عودتي لريال مدريد، ارتبط اسمي بعدة أندية أخرى، ولم يسعى أحد للبحث عن الحقيقة.

"أكسر صمتي الآن وأقول أني لا أسمح للناس بمواصلة التلاعب باسمي، أنا مركز على مسيرتي وعملي، ومستعد وجاهز لجميع التحديات التي تواجهني وكل شيء آخر ليس إلا مجرد كلام".