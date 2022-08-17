رونالدو يرد على "الأكاذيب" المتداولة حول مستقبله مع مانشستر يونايتد

رد النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو على "الأكاذيب" التي تناقلتها وسائل الإعلام في الفترة الماضية حول مستقبله مع مانشستر يونايتد.

وتغيب "الدون" عن مرحلة الاستعدادات للموسم الجديد لأسباب شخصية مما أشعل الشائعات حول رغبته في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد.

وقيل أن صاحب الـ 37 عاماً يريد الانتقال لفريقٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في ظل فشل الشياطين الحمر في تأمين مقعدٍ في المسابقة.

وخاض أسطورة ريال مدريد مواجهة يونايتد أمام برينتفورد بأكملها ليشاهد فريقه يسقط برباعيةٍ نظيفة جعلته يتراجع إلى المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قال رونالدو عن مستقبله ؟

ورد رونالدو على تقرير ربطه بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" بالقول: "سيعرف المشجعون الحقيقة خلال أسبوعين،" مضيفاً: "وسائل الإعلام تنشر الأكاذيب."

"لدي دفتر ملاحظات وفي الأشهر الأخيرة من ضمن الـ 100 خبراً التي تحدثت عني، 5 منها فقط كانت صحيحة، تمسكوا بهذه المعلومة."

يذكر أن عقد المهاجم المخضرم مع مانشستر يونايتد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي وسط تأكيدات من إدارة النادي على تمسكها باللاعب رغم كل ما قيل.