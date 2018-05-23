رونالدو يرد على شائعات انتقال نيمار لريال مدريد

رونالدو يتجاهل ما تناقلته وسائل الإعلام حيال تعاقد محتمل لريال مدريد مع نيمار

علّق كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي على اقتراب نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، من الانتقال للفريق الإسباني، كما سلط الضوء على مستقبله.

وأكدت تقارير إعلامية وجود محاولات من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لإقناع النجم البرازيلي بارتداء قميص النادي الملكي الموسم القادم.

وقال رونالدو في حوار مع برنامج "جونز" الإسباني: "يتحدثون في ريال مدريد باستمرار عن الصفقات، وخلال 8 أعوام قضيتها هنا، يقولون كل صيف أن الفريق سيضم 50 لاعباً وهذا الأمر لا يحدث.

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"في سبتمبر المقبل، هناك عدد من اللاعبين الذين سينضمون وغيرهم سيرحلون، وقتها سنرى كيف سيكون موقفنا".

كما اتجه البرتغالي للحديث عن مستقبله بالقول: "أنا بحالة جيدة وسعيد للغاية، سنخوض السبت المقبل نهائياً آخر، الجميع يدعمني والجمهور يحب كريستيانو.

"لكن الأمور لا تعتمد فقط على كريستيانو رونالدو، بل على جميع اللاعبين. فأنا لست في منزلي حتى أكون صاحب القرار الأول والأخير".

ويواجه ريال مدريد غريمه ليفربول في النهائي الثالث على التوالي للملكي في دوري أبطال أوروبا.