رونالدو يرد على منتقديه بهاتريك في شباك كالياري

قاد كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للفوز على مستضيفه كالياري بثلاثة أهداف لهدف لحساب المرحلة الـ 27 من الدوري الإيطالي.

وسجل البرتغالي ثلاثية فريقه في الدقائق 10 و(25 من ركلة جزاء) و32، فيما جاء هدف الخاسر الوحيد عبر جيوفاني سيميوني في الدقيقة 61.

بهذا الانتصار، عوض يوفنتوس بعضاً من خيبته جراء الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو ورفع رصيده في الدوري الإيطالي إلى 55 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي رصيد كالياري ثابتاً عند 22 نقطة في المركز السابع عشر ليستمر في محاربته لمراكز الهبوط.