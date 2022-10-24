رونالدو يرفض الانتقال للسعودية في يناير

يبدو الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في طريقه للرحيل عن مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوي في شهر يناير المقبل.

ومع ارتباط اسم الهداف البالغ من العمر 37 عاماً بعمالقة أوروبا مثل تشيلسي ونابولي وسبورتينغ لشبونة، تناقلت وسائل إعلامية عن رغبة بعض الأندية السعودية والأميركية في استقطاب اللاعب المخضرم.

رومانو يؤكد أن رونالدو يرفض فكرة اللعب خارج أوروبا

لكن الصحفي الإيطالي فابريتزيو رومانو أكد لموقع "كوت أوفسايد" أن المهاجم البرتغالي لا يفكر باللعب خارج أوروبا في المستقبل القريب، ولا يعتبر الاحتراف في الشرق الأوسط أو الولايات المتحدة خياراً مناسباً.

تأتي هذه الأنباء في ظل تدهور العلاقة التي تربط هداف ريال مدريد السابق بالمدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ في مانشستر يونايتد مع تبقي قرابة 8 أشهر على نهاية العقد الذي يربط اللاعب بالنادي الإنجليزي.