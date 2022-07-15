رونالدو يرفض العرض السعودي الضخم

قالت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية اليوم الجمعة أن النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد سيرفض العرض الضخم الذي وصله من المملكة العربية السعودية.

وكانت تقارير أمس الخميس قد أشارت إلى تلقي المهاجم البالغ من العمر 37 عاماً عرضاً بقيمة 275 مليون يورو من أحد أندية الشرق الأوسط.

لكن "صاروخ ماديرا" الذي يخطط لمغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف لا يفكر بالرحيل عن أوروبا ويسعى للانتقال إلى فريق يشارك في دوري الأبطال.

وأنهى يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السادس مما يعني غيابه عن البطولة الأوروبية الأبرز، وهو أمر دفع رونالدو لطلب الرحيل في أسرع وقت ممكن.

وحث النجم المخضرم إدارة النادي على دراسة أي عرض مناسب يصلها من أجله خلال الفترة القادمة.