رونالدو يرمي قميص يوفنتوس لحامل الكرات

عاش النجم كريستيانو رونالدو، يوماً محموماً للغاية، حيث ترك فوز فريقه يوفنتوس بنتيجة 3-1 على جنوى إحدى صور الأسبوع، بعدما قام "صاروخ ماديرا" بإلقاء قميص البيانكونيري على الأرض بغضب شديد، عقب نهاية المباراة التي أقيمت في تورينو ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

والتقطت الكاميرات البرتغالي وهو يرمي قميص يوفي بغضب شديد، ليلتقطه على الفور أحد جامعي الكرات، وذلك بسبب إهداره للكثير من الفرص والخروج من المباراة من دون تسجيل أهداف شخصية، بالرغم من فوز فريق السيدة العجوز بثلاثية لهدف، سجلها ديان كولوسيفسكي (4) وألفارو موراتا (22) وويستون ماكيني (70).

بعد ذلك، أكد أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، غضب البرتغالي، الذي كان محبطاً بشكل كبير بسبب حظه العاثر أمام جنوى، حيث قال: «رمي القميص على الأرض؟ كان رونالدو غاضباً لعدم تسجيله، لن تكون هناك غرامات أو أي شيء من هذا القبيل، ويمكن أن يحدث هذا لأي لاعب».

ولكن، كما لو أن هذا لم يكن كافياً، لعبت الوكالة المسؤولة عن إعلانات كريستيانو رونالدو دوراً رائداً أيضاً أمس في إثارة الجدل، حيث نشرت شركة «بولاريس سبورتس» البرتغالية صورة إعلانية عن مباراة يوفنتوس أمام جنوى، ولكنها ارتكبت خطأ بوضع شعار الدوري الإسباني «لا ليغا» بدلاً من شعار الدوري الإيطالي.

ولم تستغرق وقتاً طويلاً لتنتشر الصورة بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهز بعض الناس الفرصة لإنشاء نظرياتهم، ومن بينها الإشارة إلى عودة محتملة لرونالدو، إلى الدوري الإسباني عبر بوابة ريال مدريد، وهو موقف تم التكهن به بالفعل قبل بضعة أسابيع خاصة بعد سقوط يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد بورتو، بالإضافة إلى شبه استحالة الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي العاشر على التوالي هذا الموسم 2020-2021 نظراً لاحتلال فريق السيدة العجوز المركز الثالث برصيد 62 بفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني ميلان وفارق 12 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان.