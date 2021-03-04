رونالدو يريد البقاء في يوفنتوس والتضحية بدي ليخت واردة

كشفت تقارير إعلامية إيطالية وبريطانية أن بقاء كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس الموسم القادم يعني بشكل كبير إضطرار إدارة النادي للتضحية بالمدافع ماتيس دي ليخت.

وأشار موقع "توتوميركاتوويب" أن الدولي البرتغالي يرغب بالاستمرار مع يوفي ولا يفكر بالرحيل أو الاعتزال مما يعني أنه سيتحتم على بطل إيطاليا بيع المدافع الهولندي المتألق من أجل موازنة الحسابات.

ويقدم رونالدو موسماً مميزاً على الصعيد التهديفي، كما ظهر دي ليخت بدوره بصورة جيدة هذا الموسم رغم غيابه لفترات بداعي الإصابة.