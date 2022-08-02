رونالدو يريد تحديد مصيره قبل مواجهة يونايتد وبرايتون الأحد القادم

أكدت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية اليوم الثلاثاء أن النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو يريد حسم مستقبله قبل مباراة مانشستر يونايتد الأولى في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي أمام برايتون يوم الأحد المقبل.

ويعمل وكيل الأعمال الشهير جورجي مينديش بجدٍ حالياً من أجل إيجاد فريقٍ جديدٍ لموكله قبل حلول موعد بداية البريميير ليغ.

لكن إتمام أي صفقة خلال الأيام المعدودة القادمة يبدو مستبعداً مما سيجبر صاحب الـ 37 عاماً على بدء الموسم مع فريق الشياطين الحمر.

وابتعد البرتغالي عن معسكر يونايتد الاستعدادي مطلع الصيف، قبل أن يشارك مع الفريق للمرة الأولى في الشوط الأول من المباراة الودية أمام رايو فايكانو يوم الأحد الماضي.

يذكر أن رونالدو انخرط اليوم الثلاثاء في تدريبات مانشستر يونايتد بشكلٍ طبيعي.

ويمتد العقد الذي يربط نجم الهجوم بيونايتد حتى صيف العام المقبل، مع إمكانية التمديد لسنة أخرى.