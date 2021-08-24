رونالدو يريد مانشستر سيتي

قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يريد الانتقال لمانشستر سيتي هذا الصيف.

ودخل المهاجم البالغ من العمر 36 عاماً الموسم الأخير من عقده الحالي مع يوفنتوس.

رونالدو يكشف عن رغبته في الرحيل لنجوم البرتغال في سيتي

ولم يخف البرتغالي وفقاً للصحيفة رغبته في الرحيل عن يوفي، وقد أعلم بذلك مواطنيه بيرناردو سيلفا وروبن دياش وجواو كانسيلو نجوم السيتيزنز.

ويبدو النادي الإنجليزي مستعداً لتغطية أجور هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، لكن دفع مبلغ كبير لضمه أمر غير وارد بالنسبة للإدارة.

وسيكون الحل الوحيد لإتمام الصفقة إجراء مبادلة مع يوفنتوس ينتقل بموجبها "صاروخ ماديرا" إلى الجانب السماوي من مدينة مانشستر.