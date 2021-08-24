  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. رونالدو يريد مانشستر سيتي

رونالدو يريد مانشستر سيتي

منشور 24 آب / أغسطس 2021 - 08:10
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يريد الانتقال لمانشستر سيتي هذا الصيف.

ودخل المهاجم البالغ من العمر 36 عاماً الموسم الأخير من عقده الحالي مع يوفنتوس.

رونالدو يكشف عن رغبته في الرحيل لنجوم البرتغال في سيتي

ولم يخف البرتغالي وفقاً للصحيفة رغبته في الرحيل عن يوفي، وقد أعلم بذلك مواطنيه بيرناردو سيلفا وروبن دياش وجواو كانسيلو نجوم السيتيزنز.

ويبدو النادي الإنجليزي مستعداً لتغطية أجور هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، لكن دفع مبلغ كبير لضمه أمر غير وارد بالنسبة للإدارة.

وسيكون الحل الوحيد لإتمام الصفقة إجراء مبادلة مع يوفنتوس ينتقل بموجبها "صاروخ ماديرا" إلى الجانب السماوي من مدينة مانشستر.

كلمات دالة:كريستيانو رونالدويوفنتوسمانشستر سيتيجواو كانسيلوروبن دياشبيرناردو سيلفا

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...