رونالدو يزور الشباك كل 113 دقيقة في أوروبا

يخوض يوفنتوس الإيطالي مواجهة مهمة للغاية أمام ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بطموحات حصد النقطة السابعة وقطع خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.

تأتي المباراة بتوقيت مثالي للغاية في ظل النشوة التي يعيشها يوفي على كافة الأصعدة كونه لم يخسر حتى الآن في جميع المسابقات بعدما اعتلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي وحقق 4 نقاط في المسابقة الأوروبية.

ويعتمد فريق"السيدة العجوز" على عدة عوامل لتحقيق الانتصار أمام جماهيره، أبرزها الإحصائية اللافتة للإعجاب التي تكشف مدى شهية هدافه كريستيانو رونالدو بمواجهة الفرق الروسية، حيث يسجل هدفاً كل 60 دقيقة في شباك الروس، وهو الذي يطمح لتعزيز موقعه في صدارة ترتيب قائمة الهدافين التاريخية لدوري أبطال أوروبا.

ويمتلك "الدون" إحصائية مميزة في مسابقته المفضلة بعدما سجل 127 هدفاً ليصل مجموع أهدافه بالمسابقات الأوروبية عموماً إلى 130 هدفاً، لتكشف الإحصائيات إنها جاءت خلال خوضه 14,692 دقيقة في 172 مباراة بالبطولات الأوروبية، وذلك بمعدل هدف يسجله في كل 113 دقيقة وثانية واحدة.

ونجح رونالدو بتسجيل 3 أهداف في 180 دقيقة خاضها أمام الفرق الروسية، ليصبح معدله أمامها هدف كل 60 دقيقة، لكن أسرع أرقامه تأتي أمام الفرق السويدية التي هز شباكها بمعدل كل 30 دقيقة، بواقع 6 أهداف في 180 دقيقة، علماً أن غلته الأكبر تأتي أمام الفرق الألمانية التي سجل فيها 27 هدفاً، بمعدل هدف كل 84 دقيقة و33 ثانية.

وللمفارقة فإن أكثر فريق انكوى بنيران رونالدو هو يوفنتوس تحديداً الذي سجل في مرماه 10 أهداف، بمعدل هدف كل 63 دقيقة، فيما استعصت عليه شباك برشلونة في خمس مواجهات سابقة.

ويبرز مصدر التفاؤل الثاني لدى يوفي، كونه لا يعرف الخسارة على ملعبه أمام الفرق الروسية في هذه البطولة، بعدما حقق 5 انتصارات وتعادل مرة واحدة، فيما لا يعرف لوكوموتيف الفوز في الملاعب الإيطالية التي عاد منها بـ 3 تعادلات و3 خسائر.

ضحايا رونالدو:

يوفنتوس 10 أهداف

أياكس 9

بايرن ميونيخ 9

أتلتيكو مدريد 7

بوروسيا دورتموند 7

شالكه 7

غالاتاساراي 6

أبويل 6

مالمو 6

شاختار دونيتسك 5

روما 5

ليون 4

مرسيليا 4

توتنهام 4

فولفسبورغ 3

باريس سان جيرمان 3

كوبنهاغن 3

سيسكا موسكو 3

دينامو كييف 3

سبورتينغ لشبونة 3

مانشستر يونايتد 3

إشبيلية 2

ميلان 2

زيوريخ 2

آرسنال 2

بازل 2

بورتو 1

أوزير 1

تشيلسي 1

إنتر ميلان 1

ديبريتشين 1

باير ليفركوزن 1

مانشستر سيتي 1

ليفربول 1

لودوغريتس 1

أهداف رونالدو حسب الدول

ألمانيا 27

إيطاليا 18

إنجلترا 12

فرنسا 12

هولندا 9

إسبانيا 9

أوكرانيا 8

السويد 6

تركيا 6

قبرص 6

سويسرا 4

البرتغال 4

روسيا 3

الدنمارك 3

بلغاريا 2

المجر 1