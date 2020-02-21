رونالدو يستعد لخوض المباراة 1000 في مسيرته

يستعد كريستيانو رونالدو لخوض المباراة رقم 1000 في مسيرته الاحترافية، عندما يحل ضيفاً مع فريقه يوفنتوس على سبال، غداً ضمن منافسات المرحلة الـ 25 من الدوري الإيطالي.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية، أن البرتغالي خاض حتى الآن 999 مباراة احترافية، نجح خلالها في تسجيل 724 هدفاً، بمتوسط 0.72 هدف في المباراة الواحدة، وقد غاب عن آخر مباراة ليوفي أمام بريشيا، التي كان من الممكن خلالها الوصول للرقم القياسي.

ولم ينجح في خوض 1000 مباراة في كرة القدم سوى 25 لاعباً فقط، وهم من أفضل وأشهر اللاعبين عبر التاريخ.

ووفقا لما ذكرته شبكة «أوبتا» للأرقام والإحصائيات، فإن البرتغالي خاض 835 مباراة مع الأندية، بالإضافة إلى 164 مباراة مع منتخب بلاده، ليصل إجمالي عدد مبارياته إلى 999 مباراة.