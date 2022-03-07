ادعى موقع "فوتبول ترانسفيرز" أن الهداف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو يستهدف الانتقال إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الجاري إذا فشل مانشستر يونايتد في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وسافر صاحب الـ 37 عاماً إلى بلاده للتفكير في مستقبله وغاب عن مباراة ديربي مانشستر التي جمعت فريقه بغريمه سيتي أمس الأحد في قمة المرحلة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر فريق الشياطين الحمر اللقاء المهم بنتيجة 1-4.

ورغم أن رالف رانغنيك أشار إلى أن الهداف المخضرم غاب بداعي الإصابة، إلا أن وسائل الإعلام وبعض المحللين شككوا في الأمر.

وسقط فريق الشياطين الحمر أمام السيتيزنز بهدفٍ لأربعة في مواجهة تسيد فيها رجال المدرب جوسيب غوارديولا على المجريات.

وبحال قرر رونالدو الرحيل فعلياً عن مانشستر يونايتد خلال الصيف القادم، فإن باريس سان جيرمان سيكون وجهته الأولى حيث من الممكن أن يزامل غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وربما ترى إدارة الباريسيين في مثل هذا التعاقد خير تعويض للشاب كيليان مبابي الذي يبدو في طريقه للرحيل صوب ريال مدريد.