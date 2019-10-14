رونالدو يسجل الهدف 700 في مسيرته الاحترافية

واصل النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال صناعة التاريخ، بعدما استطاع الوصول إلى هدفه رقم 700، عقب هزه شباك مستضيفه منتخب أوكرانيا في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وتمكن قائد المنتخب البرتغالي ونجم يوفنتوس من الوصول إلى هدفه 700 في مسيرته الاحترافية، بعد أن سجل أول أهدافه مع سبورتينغ لشبونة في السابع من أكتوبر عام 2002.

وسجل رونالدو مع سبورتينغ 5 أهداف في 31 مباراة، ليرحل بعدها إلى مانشستر يونايتد، الذي استطاع هز شباك خصومه في 118 مناسبة خلال 292 مواجهة، ليقرر خوض تجربة جديدة مع ريال مدريد صيف 2009.

وحقق "صاروخ ماديرا" أرقاماً قياسية مع الملكي، من خلال أهدافه الحاسمة والبطولات المحلية والقارية والعالمية التي حققها، إذ أحرز 450 هدفاً في 438 مباراة.

ورحل رونالدو إلى يوفنتوس صيف العام الماضي مقابل 105 ملايين يورو، ليواصل مسيرته الناجحة ويحقق لقب الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي، وسجل لفريق السيدة العجوز 32 هدفاً في 51 مباراة حتى الآن.

أما على المستوى الدولي، خاض رونالدو مع منتخب البرتغال 162 مباراة سجل فيها 95 هدفاً، ليقترب من أسطورة الكرة الألماني غيرد مولر، الذي أحرز 735 هدفاً، خلف بوشكاش (746 هدفاً)، وبيليه (767 هدفاً)، وروماريو (772 هدفاً)، وجوزيف بيكان (805 أهداف).

يذكر أن منتخب البرتغال خسر المباراة أمام مستضيفه الأوكراني بهدف لاثنين.