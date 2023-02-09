رونالدو يسجل "سوبر هاتريك" ويقود النصر لسحق الوحدة في دوري روشن

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رباعية "سوبر هاتريك" منح من خلالها فريقه النصر فوزاً كاسحاً على الوحدة مساء الخميس على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية لحساب الجولة الـ 16 من بطولة دوري روشن السعودي.

جاءت أهداف "الدون" في الدقائق 21 و 40 و (53 من ركلة جزاء) و 61.

وسجل صاحب الـ 38 عاماً 5 أهداف في البطولة حتى الآن مؤكداً علو كعبه بعدما تعاقد معه "العالمي" مطلع العام الجاري.

كما وصل "صاروخ ماديرا" إلى الهدف 503 في مسيرته الزاخرة بالإنجازات على مستوى بطولات الدوري في 5 أندية (سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس).

رونالدو يقود النصر لاستعادة الصدارة على حساب الشباب

وكان الشباب قد تفوق على الباطن بنتيجة 4-2 في وقت سابق من يوم الخميس ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب من 17 مباراة.

لكن النصر استعاد القمة من غريمه بعد هذا الفوز من 16 لقاء ليتساوى مع الشباب بنفس الرصيد ويتفوق عليه بفارق الأهداف.