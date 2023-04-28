رونالدو يسجل في فوز النصر برباعيةٍ على الرائد

البوابة - نجح النصر في الفوز برباعيةٍ نظيفة على ضيفه الرائد ليلة الجمعة في اللقاء الذي جرى على أرضية ملعب مرسول بارك في ختام الجولة الـ 24 من الدوري السعودي (دوري روشن السعودي).

جاءت الأهداف عبر كلٍ من كريستيانو رونالدو وعبد الرحمن غريب ومحمد مران وعبد المجيد الصليهم، في الدقائق 4 و55 و90+1 و90+4 على التوالي.

النصر يقلص الفارق مع الاتحاد المتصدر

بهذه النتيجة، رفع "العالمي" رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني على سلم الترتيب العام من 25 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد صاحب الصدارة الذي خاض 24 لقاء.

فيما بقي رصيد الرائد ثابتاً عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.