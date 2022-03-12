رونالدو يسجل هاتريك ويقود مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام

قاد النجم الدولي المخضرم كريستيانو رونالدو فريق مانشستر يونايتد للتغلب على ضيفه توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف لاثنين في القمة التي شهدها ملعب أولد ترافورد ضمن المرحلة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل "صاروخ ماديرا" أهداف فريق الشياطين الحمر الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 12 و 38 و 82.

أما هدفا سبيرز فجاءا عبر هاري كين (35 من ركلة جزاء)، وهاري ماغواير (72 بالخطأ في مرمى فريقه).

مانشستر يونايتد يسترجع المركز الرابع من آرسنال مؤقتاً

ورفع مان يونايتد رصيده بهذا الانتصار المهم والضروري إلى 50 نقطة من 29 مباراة استعاد على إثرها المركز الرابع مؤقتاً من آرسنال الذي تراجع بدوره إلى المركز الخامس برصيد 48 نقطة من 25 مباراة.

أما توتنهام، فتجمد رصيده عند 45 نقطة من 27 مباراة لتتضاءل آماله في اقتناص المركز الرابع أكثر فأكثر.