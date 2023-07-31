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رونالدو يسجل والنصر يحقق فوزاً كبيراً على الاتحاد المنستيري

تاريخ النشر: 31 تمّوز / يوليو 2023 - 08:42
النصر يحقق فوزاً كبيراً على الاتحاد المنستيري (المصدر: AlNassrFC@)
النصر يحقق فوزاً كبيراً على الاتحاد المنستيري (المصدر: AlNassrFC@)

سحق النصر السعودي خصمه الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف لهدف ليلة الاثنين في المباراة القوية التي جرت بينهما على أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) لحساب المجموعة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).

تناوب على تسجيل أهداف "العالمي" كلٌ من أندرسون تاليسكا، وكريستيانو رونالدو وعبد الإله العمري وعبد العزيز العليوة.

أما هدف التونسيين الوحيد فسجله علي لاجامي بالخطأ في مرمى فريقه.

بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 4 نقاط ليعتلي صدارة المجموعة بالتساوي مع غريمه الشباب الذي يتخلف عنه بفارق الأهداف.

أما الاتحاد المنستيري فبقي رصيده خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير، ويسبقه الزمالك المصري صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

كلمات دالة:النصر السعوديكريستيانو رونالدوالاتحاد المنستيريأندرسون تاليسكا

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