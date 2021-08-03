رونالدو يسعى للهروب من يوفنتوس

لم يغير كريستيانو رونالدو من رأيه حول رغبته في عدم البقاء مع يوفنتوس حتى نهاية عقده صيف العام القادم.

وعاد الدولي البرتغالي إلى كونتيناسا قبل أسبوع، لكن مستقبل الفائز بالحذاء الذهبي في بطولة يورو 2020 مع البيانكونيري ما زال مجهولاً.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن "صاروخ ماديرا" لا يريد الاستمرار مع يوفي، لكنها شددت على صعوبة إيجاد بديل يستطيع تغطية أجر اللاعب المرتفع.

ويسعى جورجي مينديش وكيل أعمال رونالدو لإيجاد فريق جديد قادر على دفع راتب موكله الضخم، ويبدو باريس سان جيرمان الوجهة الوحيدة المحتملة.

ومع أن اسم البرتغالي ارتبط بعودة ممكنة إلى فريقه السابق ريال مدريد، إلا أن النادي الإسباني يضع عينه على كيليان مبابي وهو انتقال سيمهد الطريق أمام توجه مهاجم فريق السيدة العجوز إلى العاصمة الفرنسية.

ولم يشارك الهداف البرتغالي في لقاء يوفنتوس أمام مونزا (2-1) قبل عدة أيام، كونه يرى أن 5 حصص تدريبية ليست كافية لخوض مواجهة ودية استعدادية.

ومع تبقي 4 أسابيع على إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، يسارع اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً ووكيل أعماله لإيجاد مخرج مناسب.

ويمثل الاستمرار في يوفنتوس الخيار الأخير أمام البرتغالي الذي سيكون مجبراً حينها على إنهاء عقده الحالي الممتد حتى صيف العام القادم.