رونالدو يشعر بالرضا حيال خطة ساري أمام أودينيزي

أعرب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، عن رضاه على الطريقة التي خاض بها فريقه مواجهة أودينيزي، واعتبر أن على حامل اللقب أن يواصل التحلي بالثقة من أجل تحقيق الانتصارات.

وتمكن يوفي أخيراً من الفوز محلياً على ضيفه أودينيزي بثلاثة أهداف لهدف، بعد أسبوع من الهزيمة المفاجئة على يد لاتسيو بنفس النتيجة، ومن قبلها التعادل مع ساسوولو بهدفين لمثلهما، وهو ما مهد وصول إنتر لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

وتحدث رونالدو بعد المباراة لشبكة "سكاي إيطاليا"، وقال "أهم شيء هو أننا تمكنا من تحقيق الانتصار على الرغم من أننا لم نستطع أن نسجل أهدافاً أكثر."

مباراة أودينيزي كانت الأولى التي يعتمد فيها المدرب ماوريتسيو ساري على ثلاثية رونالدو وغونزالو هيغواين وباولو ديبالا، وقد بدت علامات الرضا واضحة على وجه "صاروخ ماديرا" وفي تصريحاته عن هذا الرسم التكتيكي الجديد.

وسجل البرتغالي هدفين وكان على مقربة من تسجيل الثالث لولا تدخل القائم، في الوقت الذي ظهر فيه هيغواين بصورة مميزة وصنع أحد هدفي زميله.

وقال أسطورة الكرة البرتغالية: "أعتقد أن الطريقة التي لعبنا بها اليوم كانت جيدة، من المهم أن نتحلى بالثقة. الأمر لا يتعلق بالأداء الفردي، بل بكيف نعمل كمجموعة".

يجدر الإشارة إلى أن الفوز جعل يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي بصورة مؤقتة إلى حين خوض إنتر لمباراته أمام فيورنتينا ضمن نفس المرحلة.