رونالدو يشغل وسائل الإعلام بعد إلقاء شارة قيادة البرتغال

سلطت وسائل الإعلام الضوء على ما قام به كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، ويوفنتوس، بإلقاء شارة القيادة في مباراة بلاده مع صربيا، بعد أن أحرز هدفاً في الدقيقة 90+3 لم يحتسبه الحكم، ليعترض "صاروخ ماديرا"، وينال البطاقة الأصفر، قبل أن يلقي بشارة قيادة فريقه على الأرض أثناء خروجه منفعلاً من الملعب.

واعتبرت أغلب الصحف العالمية ما قام به رونالدو غيرة إيجابية على منتخب بلاده، خصوصاً أن الإعادات أثبتت صحة الهدف الذي أحرزه.

وكانت المباراة بين منتخبي البرتغال وصربيا والتي أقيمت ضمن الجولة الثانية من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 ليرتفع رصيد كل فريق إلى 4 نقاط، ويحتل بها منتخب البرتغال المركز الثاني، متقدماً على نظيره الصربي المتساوي معه بنفس رصيد النقاط بفارق الأهداف.

وقام رونالدو بالاعتذار لجماهير بلاده وأوضح موقفه قائلاً: "افتخر بكوني قائد المنتخب، لكني لم أتمالك أعصابي وأنا أرى بلدي يتأذى من قرار الحكم الخاطئ".