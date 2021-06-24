رونالدو يشكر دائي لتهنئته بمعادلة رقمه القياسي

سجل كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال هدفاً ثانياً من ركلة جزاء أمام نظيره الفرنسي أمس الأربعاء معادلاً الرقم القياسي لأكثر لاعب سجل أهدافاً دولية، المسجل باسم الإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف.

وبما أن المنتخب البرتغالي ضمن تواجده في دور الستة عشر من بطولة يورو 2020، ستكون الفرصة متاحة أمام "صاروخ ماديرا" للانفراد بالرقم القياسي عندما يواجه غريمه البلجيكي يوم الأحد القادم.

وكان دائي من بين الآوائل الذين وجهوا التهنئة لرونالدو (36 عامًا)، إذ كتب على إنستغرام: "يشرفني أن هذا الانجاز التاريخي سينتمي إلى رونالدو".

واحتاج المهاجم الإيراني إلى 149 مباراة دولية لتحقيق الرقم، بينما احتاج البرتغالي لـ 178 مباراة لتسجيل نفس عدد الأهداف.

ولم يتحدث هداف يوفنتوس كثيراً عقب المباراة، التي شهدت أيضاً انفراده بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلاً في بطولات اليورو وكأس العالم بـ 21 هدفاً، حيث كان متعادلاً مع الألماني ميروسلاف كلوزه الذي سجل 19 هدفاً.

لكن على إنستغرام، قام رونالدو بشكر دائي على رسالته وكتب: "الأبطال الحقيقيون هم أبطال إلى الأبد، فخور للغاية لقراءة مثل هذه الكلمات الجميلة من مثل أعلى كبير مثلك. شكراً، علي دائي".

وأمام رونالدو ومنتخب البرتغال مهمة صعبة أمام غريمه البلجيكي، متصدر التنصيف العالمي، حيث سيحاولون الدفاع عن لقبهم.

رونالدو يطالب جماهير البرتغال بالإيمان

وبعد التأهل لدور الستة عشر من بين أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات، طلب قائد البرتغال من الجماهير "الاستمرار في الإيمان بقدر ما نفعل".

وأثنت وسائل الإعلام حول العالم على هداف البرتغال، وكتبت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "تستمر الأسطورة في النمو"، فيما وصفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية مهاجم يوفنتوس بـ "الإمبراطور الجديد" لكرة القدم الدولية.

وذكرت البوابة الرياضية البرازيلية "غلوبوسبورت": "كريستيانو رونالدو لا يدع الوقت يتفوق على الموهبة"، بعدما عادل الرقم وانتزع أيضاً صدارة هدافي بطولة يورو 2020 بخمسة أهداف.