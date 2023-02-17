رونالدو يصنع هدفين يمنحان النصر الفوز على التعاون

صنع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين منحا النصر الفوز على ضيفه التعاون بنتيجة 2-1 مساء الجمعة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مرسول بارك لحساب الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن السعودي.

جاء هدفا الفائز عن طريق عبد الرحمن غريب وعبد الله مادو في الدقيقتين 17 و 78 من صناعة رونالدو.

أما هدف الخاسر الوحيد فسجله ألفارو ميدان بعد دقيقتين على بداية الشوط الثاني.

وسجل ليندر تاوامبا هدفاً للضيوف في الدقيقة 66 إلا أنه تم إلغاؤه.

النصر يستعيد صدارة دوري روشن

بهذا الفوز، رفع فريق المدرب رودي غارسيا رصيده إلى 40 نقطة منحته صدارة الترتيب العام بفارق الأهداف عن غريميه الاتحاد والشباب.

فيما تجمد رصيد التعاون عند 30 نقطة في المركز الخامس.