رونالدو يطالب يوفنتوس بضم إيسكو

منشور 16 أيّار / مايو 2019 - 11:16
إيسكو
إيسكو

أشارت تقارير إعلامية إلى أن النجم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس طلب من إدارة السيدة العجوز ضم لاعب من ريال مدريد في موسم الانتقالات الصيفية.

وبعد الفوز بالدوري الإيطالي والخروج من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام، ذكر تقرير لصحيفة "دون بالون" أن النجم البرتغالي طلب ضم زميله السابق إيسكو.

وقال موقع "فوكس سبورتس آسيا"، فقد أبدى يوفي استعداده لدفع 60 مليون يورو لضم لاعب وسط الميرينغي، في حين يطالب ناديه بـ 80 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن إيسكو لا يحتل مكانة متميزة في خطة المدير الفني لريال زين الدين زيدان، وهو ما يرجح تخلي النادي عنه في فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن عقد إيسكو يمتد حتى 2022، وقد لعب مع ريال مدريد في 36 لقاء بجميع البطولات، حيث سجل خلالها 6 أهداف فقط.

وانضم إيسكو إلى ريال مدريد صيف عام 2013 قادماً من ملقة، وسجل مع الفريق الملكي 48 هدفاً وصنع 52 هدفاً آخر في 269 مباراة.

كلمات دالة:إيسكوريال مدريديوفنتوسكريستيانو رونالدو

Via SyndiGate.info


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